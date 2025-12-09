“人にやさしく、環境にもやさしい”をコンセプトに掲げるktp.labo（運営：フジサキテキスタイル株式会社）から、紀州の山林で育った国産檜を使用した「和柄コースター」が登場。檜ならではの豊かな香りと手触りを活かしつつ、日本の伝統柄をデザインに落とし込んだ、長く愛用できる日本素材のアイテムです。 ktp.labo「紀州材檜の和柄コースター」 価格：1,540円(税込)サイズ：幅90mm 厚み約4mm素材：紀州材 檜生