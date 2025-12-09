４日、ハルビン美術館で開幕した特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月9日】中国黒竜江省のハルビン美術館で4日、海外から返還された文化財を集めた展覧会「氷の都に集う国宝−海外返還文化財ハルビン特別展」が開幕した。４日、ハルビン美術館で開幕した特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤）ハルビン市文化広電・観光局と文化事業を手がける保利文化集団の指導の下、同館と保利芸術博物