密雲ダム湿地の清水河で羽を休めるハクチョウ。（１１月２３日撮影、北京＝新華社配信／劉希玲）【新華社北京12月9日】中国北京市密雲区の清水河沿いにある密雲ダム湿地は、密雲ダムの上流に位置し、湿地面積は約80ムー（約5.3ヘクタール）。ヨシやコガマなどの在来水生植物が茂り、越冬のため南へ向かう途中のオオハクチョウやクロヅル、コサギが羽を休める場所になっている。2023年に「陸生野生動物重要生息地名録」に選定され