〈「マジか？」佐々木朗希が明かす、山本由伸“延長18回緊急ブルペン入り”の舞台裏「由伸さんと『次は一体誰が投げるんだろう』と話していた」《ワールドシリーズ秘話》〉から続く佐々木朗希はWBCに出場するのか――。 大谷翔平がWBC出場を表明し、他のメジャーリーガーの出場にも注目が集まる中、12月9日未明に意外な動向が報じられたのが、佐々木朗希だ。全米野球記者協会のフランシス・ロメロ記者がX（旧Twitter）で