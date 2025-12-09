地震の影響により一部区間で運転を見合わせている東北新幹線は、午後3時ごろに運転再開を見込んでいることがわかりました。【映像】東北新幹線 午後3時に再開見込み東北新幹線は、地震による設備点検の影響で現在、盛岡駅と新青森駅の間で運転を見合わせていますが、JR東日本によりますと、午後3時ごろに運転再開を見込んでいるということです。また、東京駅と盛岡駅の間では、一部の列車に遅れと運休が発生しています。山