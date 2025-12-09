¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎÆ°²è&ÌµËÉÈ÷¤Ê¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿ÂçÂô¡£¡Ö¤Ð¤¨»¶¤é¤«¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤¨¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»Ñ¤ä¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃå¤¿»¨»ï»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¹õ¤¤¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò±Ë¤°Æ°²è¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿¡£¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·