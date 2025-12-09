８日深夜、東北地方と北海道が激しい揺れに襲われた。震度６強を観測した青森県など５道県の５万７６００世帯、約１１万４０００人に一時、避難指示が出され、公共施設などに身を寄せた住民らは眠れぬ夜を過ごした。陥没した道路、施設の一部が崩れたショッピングセンター、商品が散乱した店舗――。地震から一夜が明けて被害状況も徐々に明らかになり、関係者らが対応に追われた。後片付け青森県八戸市の薬局や旅館では、営業