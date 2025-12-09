ステージ4の胃がんを公表した元お笑い芸人で、現在は福井県のご当地ヒーローをプロデュースしているマサ越前（伊藤政臣、35）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。治療の経過について報告した。マサ越前は現在、胃がんの治療で抗がん剤の投与を続けているが、副作用の症状に苦しむ様子をつづっている。体調の悪化にともない先月に再入院し「検査の結果はいいものではなかった。異変が確信へと変わってしまった。これから方法を変