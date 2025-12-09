全日本空輸（ANA）とジェーシービー（JCB）は、ANA JCBカード新規入会キャンペーンを11月1日から2026年2月28日まで実施している。期間中に対象カードへ新規入会し条件を達成すると最大152,000マイル相当を進呈する。特典の内訳は、通常入会特典（最大2,000マイル）、全カード対象特典（利用額に応じ最大60,000マイル相当）、ゴールドカード限定特典（利用300万円以上で抽選50名に90,000マイル相当）。通常入会特典は、ANA JCBワイ