スコットはワールドシリーズ含め、ポストシーズンの出場機会はなかった(C)Getty Imagesフロリダ州オーランドで行われているウインターミーティングでドジャースのデーブ・ロバーツ監督が会見に臨み、今季不振に苦しんだタナー・スコットについて言及する場面があった。【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン会見の中ではドジャースの日本人選手3人のWBC出場をめぐっての見解など様々な話題が出