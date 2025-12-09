震度５弱を観測したいまの様似町の様子を伝えてもらいます。町民の皆さんは口々に非常に強い揺れだったというふうにお話をされていました。この時間、様似町にありますアウトドア用品店に、大変な中ですけれどもお付き合いをいただきます。このように商品は現在きれいに整理整頓されていますけれども、地震発生当時は非常に散乱していて、６人のスタッフの方で何とか直されたということです。大変な中でありますけれども早坂拓三さ