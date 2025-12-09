きょう9日（火）からあす10日（水）は北陸や北日本日本海側を中心に雪や雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。ただ、あすは高気圧に覆われて、北日本の雪や雨は次第に止む所が多くなる見込みです。関東から西の地域は広い範囲で冬晴れとなりますが、きょうは近畿北部や沖縄でにわか雨の所があるでしょう。あすにかけて全国的にこの時季らしい寒さとなりますが、11日（木）は暖気が入るため寒さの緩む所が多くなりそうです。