昨年9月に終了したTBS系クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部卒業を発表した河野ゆかりさん（25）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。移住したスイスでの電車内で遭遇した出来事についてつづった。河野さんは「2m近い男性が突然倒れて電車内パニック周りが救急車を呼ぼうとするも本人が朦朧としながら拒否」と居合わせた状況について書き出し、「脈触れにくくて冷汗かいてたし、聞くと朝食を食べてないというの