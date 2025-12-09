高市早苗首相は9日朝、青森県で震度6強を観測した地震に伴う北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表を受け「自らの命は自らが守るという原則に基づき、防災行動を取るようお願いする」と呼びかけた。官邸で記者団に語った。政府は内閣府の調査チームを派遣し、被害状況の把握を進める方針だ。政府と現地との連絡調整を担うとともに、必要な支援を行うのが狙い。首相は国民に「揺れを感じたらすぐに避難できる態勢を維持した上で