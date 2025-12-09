アメリカのトランプ大統領は8日、半導体大手エヌビディア製のAI向け半導体「H200」の中国への輸出を認めると表明しました。トランプ大統領は8日、自身のSNSでエヌビディアのAI＝人工知能向けの半導体「H200」について、中国への輸出を許可すると習近平国家主席に伝えたと投稿しました。トランプ氏は「習主席は前向きな反応を示した」としています。「H200」は中国の軍事力強化につながる可能性があるとして、中国への輸出が規制さ