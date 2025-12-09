チャンネル登録者数189万人を誇るラーメン系YouTuberのSUSURU（すする、32）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強の地震が発生したことを受け、実家の無事を報告した。青森・弘前市出身のSUSURUは、地震発生後の投稿で「実家の家族は無事とのことで安心しました」と報告し、「ご心配いただきありがとうございます」と感謝。「現在、津波警報が発表されています。危険ですので、どうか