£¹Æü¤Î£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î?Ä«¥É¥éÁ°»Ë?¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡£¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¡Ö¥È¥ß¡¼¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ß¡¼¤¬¡Ø£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¡££Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¤Î»£±Æ¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ËÍè¤Æ¤¿»þ¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¥È¥ß¡¼¤«¤é±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢