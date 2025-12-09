擁護が成り立つ話なのだろうか。【写真】チョ・ジヌンに少年院の過去…何をした？これまで無数の芸能人が不祥事で糾弾され、放送界から姿を消した事例は数え切れないほどあるのに、なぜか俳優チョ・ジヌンに対してだけ擁護論が起きている。独立運動家や“正義の刑事”といった象徴性のある役を演じてきたことが、逆差別のような形で作用していると解釈できるだろう。擁護論の核心となる論理は、「彼は少年犯として罪をすべて償った