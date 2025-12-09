日中関係が緊迫するなか、習近平・中国国家主席は虎視眈々と｢台湾｣に触手を伸ばそうとしている。そのカウントダウンのスピードが早まっているという。一体なぜなのか――キヤノングローバル戦略研究所上席研究員兼中国研究センター長の峯村健司氏が明かす。【写真】固い握手を交わし、顔を近づけ会話するトランプ大統領と習近平・国家主席＊＊＊台湾有事に関する高市早苗・首相の国会答弁を機に、"日中対立の激化"が連日