プロ野球・ソフトバンクは9日、育成外国人選手として、ジョナサン・モレノ選手が入団することを発表しました。キューバ出身18歳の内野手。178cm70kgのモレノ選手はU-18（18歳以下）キューバ代表としてワールドカップに出場。高校卒業後、日本でプロ野球選手として歩みを進めます。モレノ選手は球団を通じて「日本一のチームと契約でき、とても嬉しいです。最初に声をかけてくれたのがソフトバンクホークスでしたし、国際大会やキュ