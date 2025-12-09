愛知県警本部＝名古屋市教員が女児らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は9日、千葉県のホテルで少女2人のみだらな姿を盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、東京都豊島区立小の教諭沢田大樹容疑者（34）＝埼玉県朝霞市＝を再逮捕した。逮捕は4回目。捜査本部によると、容疑を認めている。再逮捕