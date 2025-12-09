¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥­´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½Ìò°úÂà¤Î²ÄÇ½À­¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÆâÌî¼ê11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ6°Ì¡Ë¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¡£13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢16Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµ­Ï¿¡£19