アメリカが提示したウクライナの和平計画をめぐり、イギリスのスターマー首相らヨーロッパの首脳がゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナを支持する姿勢を改めて示しました。ウクライナゼレンスキー大統領「アメリカなしでは成し得ないこともあれば、ヨーロッパなしでは実現できないこともある」8日、イギリスの首相官邸で開かれた会談には、ゼレンスキー大統領とスターマー首相のほか、フランスのマクロン大統領とドイツのメ