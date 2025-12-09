衆院予算委で答弁する高市首相＝9日午前高市早苗首相は9日の衆院予算委員会で、日中関係の悪化が経済に与える影響について「中国側の一連の措置による影響を含め、状況を注視し適切に対応する」と述べた。旧姓の通称使用の法制化に意欲も示した。与党は予算委理事会で、2025年度補正予算案の11日の予算委採決を提案した。与野党は同日採決の方向で調整する。台湾有事が存立危機事態になり得るとした首相答弁を受け、中国では日