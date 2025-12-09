お笑い芸人の狩野英孝（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。2年連続でホノルルマラソンに参加することを報告した。「狩野さま本日はご搭乗ありがとうございます！！今年もホノルルマラソンの完走を応援しております！！日本航空国際線ラウンジ一同EIKO！GO！2025!!」と書かれたラウンジスタッフからメッセージを公開。この日、「いざ！！行って来ます#jal#ホノルルマラソン」と記し、2年連続での挑戦を報告した