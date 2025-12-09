元テレビ朝日社員の玉川徹氏が9日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。青森県の地震を受けて発令された「後発地震注意情報」をめぐり、今後大きな地震が発生する可能性について専門家に質問した。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖で発生した震度6強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発令。今後発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける