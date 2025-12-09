青森県で震度6強を観測した地震について、木原官房長官は「過去の災害の際にはインターネット上で真偽不明の情報が流通している」と指摘した上で、災害に関する情報は政府、自治体や報道機関の情報で確認するよう注意を呼びかけました。◇9日午前9時45分の会見の時点で、被害状況については以下のように述べました。【被害】けが人：30人住宅火災：1件【ライフライン】停電：青森県で約10戸断水：青森県、岩手県で約480