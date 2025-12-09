リリー・フランキー（62）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、出産を発表したBABI（34）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。同番組の去就についてとみられる思いをつづった。BABIは6月、20年4月から“アルバイト女子店員”として出演している「スナックラジオ」を当面休演することをインスタグラムのストーリーズで報告。「いつかまた出られたらいいな！と思います」と復帰への思