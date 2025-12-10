「ちゃんと寝ているのにずっと眠い」「朝からだるさが抜けない」。そんな不調が続く大人世代は少なくありません。体力の衰えや忙しさが原因だと思いがちですが、実は“自律神経の弱り”が関係していることも。自律神経は体のオン・オフを切り替える調整役で、乱れると睡眠の質や疲労感につながることがあるのです。そこで今回は、自律神経が弱っている大人世代に見られる特徴と、今日からできる対策を紹介します。ずっと眠い・だる