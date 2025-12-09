米国側が最近、韓国政府に対北朝鮮制裁維持の必要性を強調しながら、韓国の外交・安保ラインとの定例的な会談を提案したことが分かった。韓国与党が南北関係改善のために対北朝鮮融和策を連日出している中、「調整されたメッセージ」を強調する趣旨で事実上の速度調節を要求する気流が感知される。複数の消息筋によると、ケビン・キム駐韓米国大使代理は先月25日、鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官と会った席で対北朝鮮メッセ