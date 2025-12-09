木原稔官房長官は9日の記者会見で、青森県で震度6強を観測した地震を巡り「過去の災害ではインターネット上に真偽不明の情報が流通している。災害に関する情報は政府、自治体や報道機関で確認するようお願いする」と呼びかけた。