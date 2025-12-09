北海道日高町に開設された避難所＝9日午前6時32分8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強の地震があった。気象庁は9日未明、巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を、2022年12月の運用開始後、初めて発表した。対象は北海道から千葉県の7道県182市町村。1週間程度は社会活動を継続しつつ、すぐに逃げられる態勢の維持など「特別な備え」が必要だ。気象庁によると、