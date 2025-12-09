2026年の春、アメコミファンは忙しいことになりそうだ。注目のシリーズが同時期に配信されると話題になっている。 2026年4月8日には、の大人気シリーズ「ザ・ボーイズ」最終章となるシーズン5が配信予定。まずは初回2話が一挙配信となり、以降は毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ登場。5月20日に最終回を迎えることになる。 © Amazon MGM Studios スーパーヒーロー