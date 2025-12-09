昭和41年に亡くなった祖父名義のまま残る実家を、生活費や入院費のために売却したい--。しかし土地は市街化調整区域、名義は故人のまま、相続人は代襲相続を含め28人。複雑な条件が重なる中で、売却を実現するためには相続登記や相続分譲渡をどう進めるかが鍵となります。本ケースでは、現実的な手続きの流れと具体的な解決策を探っていきます。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。祖父名義の実家