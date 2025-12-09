私はネネ。夫イタル、中3の息子ユウスケと3人暮らしです。パートとして働いていますが、私自身、家事が好きということもあり、基本的に家事はほぼ私がやっています。しかし土日にも働くことがあるので、そんなときには夫に家事をお任せしたいのが正直なところ。夫は掃除が得意で、ベランダや網戸などちょっと面倒くさいところも綺麗にしてくれます……が、料理は大嫌い。「できれば料理はやりたくない」と常々言っていますが、やら