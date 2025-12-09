12月9日午前6時52分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 【写真を見る】青森県、岩手県で最大震度4 静岡県東部、伊豆でも震度1 震源地は青森県東方沖（12月9日午前6時52分頃の地震） 気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の