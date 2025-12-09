8日、ANAインターコンチネンタルホテル東京で、日本ゴルフツアー機構（JGTO）の年間表彰式「JAPAN GOLF AWARD 2025」が開催された。今季のツアーで最も平均スコアが優れていた選手に贈られる『平均ストローク賞』は、70.047を記録した?川泰果が初受賞となった。【写真】飛んで曲がらない！蝉川泰果のパワフルスイング今年の夏場以降、?川は同スタッツでトップに立っていた。だからこそ「少し意識していました」と当時の心境を明