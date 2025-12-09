俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）。梶谷吾郎役の岩崎う大（かもめんたる）がコメントを寄せた。【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」――「ばけばけ」へのご出演が決まったときの感想を教えてください。最初はマネージャーから伝えられたんです