ダイヤモンドバックスと右腕マイク・ソロカ（28）が、年俸750万ドル（約11億6250万円）の1年契約で合意したと、8日（日本時間9日）に複数の米メディアが報じた。契約には出来高が含まれており、条件次第で総額950万ドル（約14億7250万円）に達する可能性がある。ソロカは、アリゾナの先発ローテーションを補う存在として期待されている。Dバックスは今年6月にコービン・バーンズがトミー・ジョン手術で離脱、メリル・ケリーは