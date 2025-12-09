自宅でレコードを嗜むようになって、1年以上が経った。いまでは自然とレコードに手が伸び、お気に入りの一枚を壁に飾るほど、レコードは日常の一部になっている。 とはいえ、在宅での仕事中にBGMとしてかけたり、休みの日にふと「あ、レコードかけよ」と思い立つくらい。「日常の一部」とは言ったものの、特別なこだわりがあるわけでもない。私とレコードの関係はそんな感じだ。 だから、い