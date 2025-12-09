【本日の見通し】FOMCを前に警戒感 今日、明日と米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。利下げはほぼ確定的。ただ、短期金利市場などでの織り込みは９０％弱となっており、据え置き見通しが１０％強程度残っている。サプライズな据え置きを否定することは難しく、ドル売りには少し慎重。もっとも、FOMC直前に大きなドル買いも難しく１５５円台から１５６円台半ばを中心に比較的落ち着いた動きが見込まれる。