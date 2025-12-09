東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.92高値155.99安値154.90 157.40ハイブレイク 156.69抵抗2 156.31抵抗1 155.60ピボット 155.22支持1 154.51支持2 154.13ローブレイク ユーロドル 終値1.1637高値1.1672安値1.1617 1.1722ハイブレイク 1.1697抵抗2 1.1667抵抗1 1.1642ピボット 1.1612支持1 1.1587支持2 1.1557ロ&#12