応援の旅は3日目＆最終日に突入しました！昨晩深夜の強い地震のあと皆さまお変わりありませんでしょうか。震災にまつわる記事を連日書いているなかでもあり、心配も一層募ります。大きな被害とならず、皆さまご無事であるように祈ります。さて、本日は前回・前々回の記事につづきまして、羽生結弦氏バースデーを記念した石川県応援の旅の模様です。半島部でのパネル集めをやり遂げた僕は、次なる目標としての応援動画コンプリート