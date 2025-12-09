2026年1月8日より放送がスタートする松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の追加キャストとして、千葉雄大の出演が発表された。 参考：長濱ねる、『おコメの女』で“人心掌握術の天才”に松嶋菜々子との共演に「とても光栄」 本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット