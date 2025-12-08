糖尿病は自覚症状がないため放置されやすい疾患です。しかし、そのままにすると様々な合併症が出現します。気づいたときには病気が進んでいるケースも少なくありません。定期的な検査や医療機関との連携によって、合併症をいかに早期に発見し、予防できるかが健康を守る鍵となります。今回は、糖尿病合併症のリスクや対処法について髙橋先生に解説していただきました。 監修医師：髙橋 紘（いんざい糖尿病