「仕事の結果ばかりに目を向ける人」にモヤモヤする……そんなあなたにお勧めしたいのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「仕事の人間関係が良くなる！」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）「数字にならない