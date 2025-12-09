サンコーは12月5日、ゲーミング製品を取り扱う「PYZONE」ブランドから「23.8インチ上下2画面拡張デュアルモニター 2K」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、EC サイトなどで発売した。価格は7万9800円。●格ゲーに、大画面に、配信しながら…使い方はいっぱい！新製品は、ノングレア液晶の23.8インチ画面を上下に2枚搭載し、2K QHD（2560×1440）解像度・最大リフレッシュレート180Hzを発揮する拡張デュアルモ