2023年、学力全国屈指の難関校である慶應義塾高校が、107年ぶりに夏の甲子園を制した。その躍進の裏には、技術の向上や革新的な戦術ではなく、あるトレーニングの存在があったと森林監督は明かす。ピンチで硬くなりがちだった選手たちを躍動させた、名監督のチームマネジメントとは？※本稿は、慶應義塾高校野球部監督の森林貴彦『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』（東洋館出版社）の一部を抜粋・編集した