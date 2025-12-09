2026年1月12日(祝)より読売テレビ・ドラマDiVE枠で、吉澤要人さん(原因は自分にある。)と雨宮翔さん(GENIC)がW主演を務める『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』の放送がスタート。第15回BLアワード2024でラブコメランキング第5位を受賞した大人気BLコミックスを実写化した、じれキュンラブコメディが幕を開ける。【画像】ドラマ初主演となる吉澤要人＆雨宮翔のビジュアル公開ゲンジブ吉澤要人×GENIC雨宮翔が初主演ドラマ