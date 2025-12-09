中国のSNS・小紅書（RED）に4日、「雨が降っても列に割り込む人がいない、見識が広がった」との在日中国人の投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は東京都内のバス停で雨が降る中、屋根のないところに並んでいる人が傘を差して1列に並んでいる動画を投稿。「この光景を見て恐れ入った。今日は雨なので自転車で会社に行けず、バスに乗ろうとしてぼうぜんとした。すでにバス停の屋根の外まで人が並んでいたからだ」とした。そして